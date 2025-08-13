Ричмонд
Экс-замглавы Химок уехал из России за день до возбуждения уголовного дела

Экс-замглавы администрации Химок Николай Минаев покинул Россию за день до возбуждения против него уголовного дела. Об этом в среду, 13 августа, пишет РИА Новости.

По данным источника, 11 июня Минаева обвинили в двух эпизодах получения особо крупных взяток за заключение муниципальных контрактов в период, когда он занимал должность первого заместителя.

Отмечается, что узнав о готовящемся деле, чиновник уехал из России 10 июня.

— Еще 9 июня Минаеву стало известно о проведении оперативно-следственных мероприятий, ходом которых он неоднократно интересовался, — отмечается в публикации.

Утром 27 июня в соцсети сообщили, что Минаев покинул Россию после того, как его объявили в розыск в связи с обвинением в получении взятки в особо крупном размере. Тогда он официально уволился из администрации Химок, а до этого около двух недель не появлялся на рабочем месте.

Минаев обвиняется в получении двух взяток в размере шесть миллионов рублей за заключение муниципальных контрактов. Следователи продолжают расследование уголовного дела в отношении чиновника.