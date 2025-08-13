Экс-замглавы Химок уехал из России за день до возбуждения уголовного дела

Утром 27 июня в соцсети сообщили, что Минаев покинул Россию после того, как его объявили в розыск в связи с обвинением в получении взятки в особо крупном размере. Тогда он официально уволился из администрации Химок, а до этого около двух недель не появлялся на рабочем месте.