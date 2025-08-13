За гибель монтажника со строительной фирмы взыскали 3,5 млн рублей

Монтажник ООО «СМУ-1» погиб 29 октября 2024 года на стройплощадке участка автомобильной дороги на шоссе Космонавтов, 61. Причиной гибели стало обрушение на рабочего стены и завал грунта. В ходе расследования несчастного случая было установлено, что ООО «СМУ-1» не соблюдало требования проекта производства работ и инструкции по монтажу и эксплуатации изготовителя машин. Решением Дзержинского суда Перми в пользу членов семьи пострадавшего с работодателя взыскана компенсация морального вреда в размере 3,5 млн. руб.