В окружении Трампа вспомнили, как он смотрел футбол перед встречей с Путиным в 2018 году

Экс-дипломат Эрик Рубин, в свою очередь, сообщил изданию, что в окружении Трампа не осталось специалистов, способных дать ему квалифицированные рекомендации по России и Украине. По информации FT, во второй срок Трампа в результате сокращений и отставок из госслужбы ушли многие эксперты по России и Украине. Это негативно сказалось на уровне подготовки администрации к международным переговорам.