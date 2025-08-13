Ричмонд
В результате погони со стрельбой полицейские задержали подростка-лихача за рулем «семерки»

События, напоминающие боевик, развернулись ночью на улицах Галича Костромской области.

События, напоминающие боевик, развернулись ночью на улицах Галича Костромской области. Завидев пост ГИБДД автомобиль «ВАЗ-2107» резко сменил маршрут и прибавил скорость.

Инспекторы пустились в погоню. Требования остановиться водитель игнорировал, нажимая на газ и создавая угрозу участникам дорожного движения.

Когда машина правонарушителя вылетела на трассу, полицейские решили применить табельное оружие. Первый предупредительный — в воздух, вторым целились по колесам. В итоге лихача удалось остановить. За рулем оказался 15-летний местный подросток, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России.

Как выяснилось, парень недавно приобрели автомобиль втайне от родителей и решил покататься. Машину поместили на штрафплощадку. Ничего не ведавших родственников юноши все равно привлекут к ответственности.

