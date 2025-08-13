По факту инцидента с девочкой в бассейне возбуждено уголовное дело

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту вчерашнего инцидента с девочкой в бассейне на юго-западе Москвы. Напомним, накануне во время купания в бассейне на аллее Витте у 12-летней девочки запутались волосы в сливной форсунке. В результате она некоторое время находилась под водой и была госпитализирована с признаками утопления.