По факту инцидента с девочкой в бассейне возбуждено уголовное дело

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту вчерашнего инцидента с девочкой в бассейне на юго-западе Москвы. Напомним, накануне во время купания в бассейне на аллее Витте у 12-летней девочки запутались волосы в сливной форсунке. В результате она некоторое время находилась под водой и была госпитализирована с признаками утопления.
Как сообщила руководитель пресс-службы ГСУ СКР по Москве Юлия Иванова, по факту инцидента возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Следователи столичного СК допрашивают свидетелей произошедшего, осматриваются записи с камер видеонаблюдения.
По нашей информации, состояние девочки оценивается как удовлетворительное. Вероятно, уже сегодня ее выпишут из больницы.