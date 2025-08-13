В Башкирии 57-летней женщине удалили огромную кисту

В Центральной городской больнице Сибая хирурги и гинекологи выполнили сложное, но успешное вмешательство 57-летней женщине. Ей удалили гигантскую кисту яичника, заполнившую всю брюшную полость. Образование содержало приблизительно шесть литров жидкости, рассказал министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.
Специалисты выбрали щадящий лапароскопический метод, сделав всего несколько небольших проколов. Такой подход позволил уменьшить травматичность процедуры, снизить болезненные ощущения и ускорить восстановление пациентки.
Медики сообщили, что операция прошла без осложнений. Уже на четвертый день после вмешательства женщину смогли выписать домой в удовлетворительном состоянии.
