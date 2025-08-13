Россиянке, избившей парикмахера феном, грозит тюрьма

Правоохранители установили, что женщина не впервые посещала студию, где потерпевшая оказывала ей услуги парикмахера. Клиентка уже предъявляла парикмахеру претензии, которые та не считает обоснованными. Посетительница студии несколько раз ударила парикмахера феном, сломав ей мизинец руки, а также разбросала кашпо с цветами, предметы декора студии красоты и парикмахерские принадлежности. Впоследствии подозреваемая не смогла объяснить свои действия.