Россиянке, избившей парикмахера феном, грозит тюрьма

Жительница Кузбасса избила парикмахера и разгромила студию красоты, рассказала полиция.
Правоохранители установили, что женщина не впервые посещала студию, где потерпевшая оказывала ей услуги парикмахера. Клиентка уже предъявляла парикмахеру претензии, которые та не считает обоснованными. Посетительница студии несколько раз ударила парикмахера феном, сломав ей мизинец руки, а также разбросала кашпо с цветами, предметы декора студии красоты и парикмахерские принадлежности. Впоследствии подозреваемая не смогла объяснить свои действия.
Женщине грозит до 3 лет лишения свободы по ч. 2 ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».
