Reuters: у «Золотого купола» в США будет четыре слоя обороны

«Флагманская система противоракетной обороны “Золотой купол” администрации Трампа будет состоять из четырех уровней — одного спутникового и трех наземных — с 11 батареями малой дальности», — говорится в материале. В правительстве США заявили, что эти установки будут размещены на территории США, в Аляске и на Гавайях.