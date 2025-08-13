Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сотрудник «Халк банка» присвоил 9,5 млрд сумов

Vaib.uz (Узбекистан. 13 августа). В Наманганской области разгорается скандал, связанный с крупным хищением в банковской сфере. В социальных сетях появилась информация о том, что сотрудник «Халк банка» в Янгикурганском районе присвоил 9,5 млрд сумов — это примерно 760 тысяч долларов по текущему курсу.

Источник: Vaib.Uz

Пресс-служба банка подтвердила этот факт, уточнив, что нарушение было выявлено в апреле этого года внутренними антикоррупционными подразделениями. Как выяснилось, сотрудник незаконно получил доступ к банковскому программному обеспечению, что позволило ему присвоить средства финансового учреждения.

После обнаружения нарушения «Халк банк» незамедлительно обратился в правоохранительные органы.

В настоящее время в отношении всех причастных возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса. Следственные действия продолжаются, а детали схемы и возможные соучастники пока не разглашаются в интересах расследования.