Сотрудник «Халк банка» присвоил 9,5 млрд сумов

Vaib.uz (Узбекистан. 13 августа). В Наманганской области разгорается скандал, связанный с крупным хищением в банковской сфере. В социальных сетях появилась информация о том, что сотрудник «Халк банка» в Янгикурганском районе присвоил 9,5 млрд сумов — это примерно 760 тысяч долларов по текущему курсу.