Сотрудник «Халк банка» присвоил 9,5 млрд сумов

Пресс-служба банка подтвердила этот факт, уточнив, что нарушение было выявлено в апреле этого года внутренними антикоррупционными подразделениями. Как выяснилось, сотрудник незаконно получил доступ к банковскому программному обеспечению, что позволило ему присвоить средства финансового учреждения.
После обнаружения нарушения «Халк банк» незамедлительно обратился в правоохранительные органы.
В настоящее время в отношении всех причастных возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса. Следственные действия продолжаются, а детали схемы и возможные соучастники пока не разглашаются в интересах расследования.