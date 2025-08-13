В Красноярском крае из-за паводка подтопило сотни участков

Из затопленных районов Железногорска пришлось эвакуировать людей. Так, сотрудники МЧС помогли беременной женщине с двумя детьми в садовом товариществе «Калиновка», а также вынесли на руках двух бабушек из другого СНТ. Для людей открыли пункты временного размещения, которые смогут принять до 420 человек.