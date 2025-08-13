Ричмонд
В Красноярском крае из-за паводка подтопило сотни участков

Сотрудники МЧС эвакуировали людей.

Источник: МЧС РФ

В Красноярском крае затопило сотни участков из-за паводка, вызванного сильными осадками. Об этом сообщили в МЧС.

Ливни привели к тому, что уровень воды поднялся в пяти реках. В Железногорске, Березовском и Емельяновском районах подтоплены 293 дачных и 2 жилых дома, 479 приусадебных участков и два участка автодорог.

Из затопленных районов Железногорска пришлось эвакуировать людей. Так, сотрудники МЧС помогли беременной женщине с двумя детьми в садовом товариществе «Калиновка», а также вынесли на руках двух бабушек из другого СНТ. Для людей открыли пункты временного размещения, которые смогут принять до 420 человек.

Специалисты адресно откачивают воду с дачных участков. В работе задействовано пять единиц техники и шесть мотопомп.