Стала известна одна деталь о сбежавшем из-за взятки российском экс-чиновнике

Бывший первый заместитель главы администрации Химок Николай Минаев покинул Россию накануне возбуждения в отношении него уголовного дела. Об этом информирует РИА «Новости».
Согласно документам, имеющимся у агентства, 11 июня текущего года ему были предъявлены обвинения по двум эпизодам получения взяток в особо крупном размере за содействие в заключении муниципальных контрактов в период его пребывания в должности.
По данным издания, 9 июня 2025 года Минаев получил информацию о готовящемся уголовном преследовании, а уже 10 июня заблаговременно выехал за пределы страны.
27 июня текущего года Минаев был объявлен в федеральный розыск. Против него возбуждено дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Следствие считает, что он получил через посредников от руководителей двух компаний 2 миллиона 40 тысяч рублей и 4 миллиона рублей.
Уголовные дела также возбуждены против троих его предполагаемых сообщников: директору и заместителю начальника отдела МБУ «Объединенное городское хозяйство» городского округа Химки предъявлены аналогичные обвинения (ч. 6 ст. 290 УК РФ), еще один фигурант обвиняется в посредничестве во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ).
