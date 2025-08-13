Стала известна одна деталь о сбежавшем из-за взятки российском экс-чиновнике

27 июня текущего года Минаев был объявлен в федеральный розыск. Против него возбуждено дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Следствие считает, что он получил через посредников от руководителей двух компаний 2 миллиона 40 тысяч рублей и 4 миллиона рублей.