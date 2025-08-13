Беспрецедентная ситуация: бывшая первая леди арестована по обвинению в коррупции

Прокуратура утверждает, что она заработала более 800 миллионов вон (428 000 фунтов стерлингов), манипулируя ценами на акции Deutsch Motors, местного дилерского центра BMW, в период с 2009 по 2012 год, вступив в сговор с другими лицами с целью искусственного завышения цен на акции. Она также обвиняется в получении незаконного политического финансирования на сумму более 270 миллионов вон через бесплатные службы опроса общественного мнения и использовании этого для оказания влияния на выбор кандидатов от консервативной партии народной власти на дополнительных выборах в 2022 году.