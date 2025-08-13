Беспрецедентная ситуация: бывшая первая леди арестована по обвинению в коррупции

Бывшая первая леди Южной Кореи арестована после того, как суд выдал ордер на арест по обвинению в коррупции. Ким Кеон Хи находится под стражей по трем обвинениям, а ее муж Юн Сок Ёль задержан за попытку ввести в стране военное положение.
Бывшая первая леди Южной Кореи Ким Кеон Хи, жена отстраненного импичментом экс-президента Юн Сок Ёля, была арестована по обвинению в коррупции, сообщил специальный прокурор, ведущий широкомасштабное расследование.
Как отмечает The Guardian, арест, который был произведен после решения центрального окружного суда Сеула, создает беспрецедентную ситуацию, в которой оба члена бывшей президентской четы одновременно находятся под стражей.
Согласно информационному агентству «Ренхап», суд выдал ордер, сославшись на риск фальсификации доказательств. «Ордер на арест Ким был выдан», — говорится в кратком заявлении прокуратуры.
Обвинения против Ким включают нарушения законов о рынке капитала и финансовых инвестициях, а также законов о политических фондах. Она отрицает обвинения.
Юн Сок Ёль был снова заключен под стражу в июле, поскольку прокуратура расследовала его неудачную попытку ввести военное положение в декабре прошлого года, напоминает The Guardian.
После того как Ли Чжэ Мен был избран президентом Южной Кореи в июне, был назначен специальный прокурор для расследования 16 уголовных обвинений против Кима. Однако ордер на арест, выданный в среду, касался только трех обвинений.
Прокуратура утверждает, что она заработала более 800 миллионов вон (428 000 фунтов стерлингов), манипулируя ценами на акции Deutsch Motors, местного дилерского центра BMW, в период с 2009 по 2012 год, вступив в сговор с другими лицами с целью искусственного завышения цен на акции. Она также обвиняется в получении незаконного политического финансирования на сумму более 270 миллионов вон через бесплатные службы опроса общественного мнения и использовании этого для оказания влияния на выбор кандидатов от консервативной партии народной власти на дополнительных выборах в 2022 году.
Третье обвинение связано с получением роскошных подарков, включая сумки Chanel и дорогие ювелирные украшения, от Церкви Объединения через шамана-посредника в обмен на благоприятное отношение к проектам развития в Камбодже, утверждает The Guardian.
На прошлой неделе следователи допрашивали Ким более семи часов, прежде чем был выдан ордер на арест.
При выдаче ордера судья Чжон Чжэ Ук сослался на «опасения по поводу уничтожения улик» в качестве основной причины задержания, сообщает Yonhap News. Ким провела четыре с половиной часа в суде, где отрицала все выдвинутые против нее обвинения.
Во время слушания Ким, как сообщается, выразила разочарование по поводу того, что ее личные дела тщательно изучаются, сказав судье, что она «расстроена тем, что продолжают подниматься даже вопросы, возникшие до замужества».
Бывшая первая леди Южной Кореи будет содержаться в следственном изоляторе Намбу на юго-западе Сеула отдельно от своего мужа, который находится под стражей в сеульском следственном изоляторе с июля.
Когда-то во время президентства ее мужа бывший руководитель выставочной компании Arts, которая, как считалось, обладала огромным влиянием за кулисами, на протяжении всего срока своего правления была вовлечена в ряд проблем, включая печально известный скандал с сумками Dior, который прокуратура сейчас также повторно расследует. В последние недели ее магистерская и докторская степени были аннулированы из-за плагиата диссертаций.