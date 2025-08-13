Экс-замглавы Химок Минаев покинул РФ за день до возбуждения дела о взятках

Адвокаты экс-чиновника утверждают, что их клиент уехал в запланированный отпуск, а не скрывался от следствия. По их словам, Минаев не получал уведомлений о возбуждении уголовного дела и не знал о преследовании. Защита настаивает, что отъезд за границу не свидетельствует о намерении скрыться.