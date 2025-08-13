Экс-замглавы Химок Минаев покинул РФ за день до возбуждения дела о взятках

Бывший заместитель главы подмосковных Химок Николай Минаев покинул Россию за день до возбуждения против него уголовного дела. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.
Согласно документам, Минаев выехал из страны вечером 10 июня. На следующий день следствие возбудило два уголовных дела по статье о получении взяток в особо крупном размере.
Из материалов дела следует, что 9 июня чиновник уже знал о проводимых оперативно-следственных мероприятиях. Он неоднократно интересовался их ходом. Также в этот день возбудили дела против его предполагаемых сообщников, которые дали показания против Минаева.
Адвокаты экс-чиновника утверждают, что их клиент уехал в запланированный отпуск, а не скрывался от следствия. По их словам, Минаев не получал уведомлений о возбуждении уголовного дела и не знал о преследовании. Защита настаивает, что отъезд за границу не свидетельствует о намерении скрыться.
Напомним, Минаева объявили в розыск по уголовной статье. Это следует из базы розыска МВД РФ. Местонахождение экс-чиновника пока не установлено.