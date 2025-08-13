«Пускай горят»: виновными в гибели во время пожара 41 девочки признаны шесть человек

Сифуэнтес отмечает, что пожар стал кульминацией серии злоупотреблений, о некоторых из которых было сообщено властям, но по которым не было принято никаких мер. Судья сказала, что вскрытия подтвердили наличие препаратов у некоторых девочек, что подтвердило их жалобы на то, что им давали снотворное, что было одной из причин, по которой они пытались сбежать из учреждения.