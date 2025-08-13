«Пускай горят»: виновными в гибели во время пожара 41 девочки признаны шесть человек

Судья в Гватемале признала шестерых человек виновными в гибели 41 девочки во время пожара в 2017 году. Двое полицейских и четверо бывших сотрудников службы защиты детей признаны виновными в пожаре в государственном приюте, где в прошлом были зафиксированы случаи жестокого обращения.
Гватемальская судья признала шестерых человек виновными в гибели 41 девочки в результате сильного пожара в государственном приюте для уязвимых подростков, которые в прошлом подвергались жестокому обращению, в 2017 году.
Вынесение приговора является шагом к завершению одного из самых ужасных и смертоносных событий в истории Гватемалы, пишет The Guardian. Трагедия привлекла внимание международного сообщества и высветила повсеместные злоупотребления в государственной системе приютов.
Шестеро осужденных во вторник — двое бывших сотрудников полиции и четверо бывших сотрудников службы защиты детей — были признаны виновными в убийстве, жестоком обращении с несовершеннолетними, нарушении должностных обязанностей и превышении полномочий. Все они не признали себя виновными.
Судья Ингрид Сифуэнтес также распорядилась провести расследование в отношении бывшего президента Джимми Моралеса за его роль в отдаче приказа полиции работать в учреждении, где содержались несовершеннолетние, которые не совершали преступлений.
Бывший министр социального обеспечения Карлос Родас был приговорен к 25 годам тюремного заключения.
Ранее Родас заявил собравшимся в зале суда, включая родственников жертв, что он не причинил «никакого вреда их дочерям и оставшимся в живых».
Также среди осужденных была бывшая сотрудница полиции Люсинда Маррокин, у которой был ключ от комнаты, где были заперты девочки, и она не открыла его, когда начался пожар. Ее приговорили к 13 годам тюремного заключения.
Судья сказал, что благодаря записям телефонных разговоров следователи смогли установить, что во время пожара Маррокин разговаривала по телефону. Судья сказал, что свидетельница показала, что, когда ей сообщили о пожаре, Маррокин в ответ нецензурно выругалась и сказала: «Пусть они горят».
Бывший государственный обвинитель, отвечавший за защиту детей, был оправдан.
Пожар произошел 8 марта 2017 года в приюте для престарелых Virgin de la Asunción в пригороде Гватемалы, когда 56 девочек и подростков были заперты в классной комнате, предположительно, за плохое поведение.
Около 700 детей — никто точно не знал, сколько их было — жили в доме, рассчитанном максимум на 500 человек. Большинство из них не совершали преступлений. Суды отправили их туда по разным причинам: они сбежали из дома, подвергались жестокому обращению, были мигрантами.
В ночь перед пожаром группа девочек сбежала. Несколько часов спустя полиция вернула их в дом престарелых. Их заперли в комнате, где не было доступа в ванную, и охраняли полицейские. Им дали матрасы из пенопласта, на которых они могли спать, пишет The Guardian.
После нескольких часов, проведенных взаперти, одна из девочек подожгла матрас, думая, что это заставит полицию выпустить их. По словам очевидцев, комнату быстро заполнили дым и пламя, но, несмотря на крики о помощи, полиция отказывалась открывать двери в течение девяти минут.
Сорок одна девочка и подросток погибли, а еще 15 выжили с серьезными ожогами.
Сифуэнтес отмечает, что пожар стал кульминацией серии злоупотреблений, о некоторых из которых было сообщено властям, но по которым не было принято никаких мер. Судья сказала, что вскрытия подтвердили наличие препаратов у некоторых девочек, что подтвердило их жалобы на то, что им давали снотворное, что было одной из причин, по которой они пытались сбежать из учреждения.