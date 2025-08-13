Труп младенца обнаружили под окнами пятиэтажки в Пермском крае

Жуткую находку обнаружили под окнами пятиэтажки жители Березников в Пермском крае. На земле увидели тело младенца, сообщает тг-канал Ural Mash.
Инцидент произошел на улице Мира в городе Березники. Предполагается, что мамой малыша является жительница 5 этажа этого дома. Мама новорожденного закончила 9 класс местной школы. Жильцы сообщают, что роженица проживает в квартире с родственниками.
Труп ребенка нашла под окнами соседская девочка. На место ЧП вызвали полицию. Известно, что Следственный комитет организовал проверку по факту данного преступления.
Достоверные новости всегда под рукой — в канале МК в МАХ.