Гражданин Молдовы взял заложников в Италии: Все произошло в аптеке, где наш соотечественник удерживал двух человек

Правоохранительные органы начали расследование с целью выяснить мотивы захвата и возможные связи задержанного.

Источник: Комсомольская правда

12 августа, в итальянском городе Беллуно произошёл серьёзный инцидент: 40-летний мужчина, гражданин Молдовы, ворвался в аптеку Santo Stefano, угрожая владельцу ножом. Об этом сообщает местное издание Corriere delle Alpi.

Преступник удерживал аптекаря в заложниках более полутора часов. Во время захвата в помещение зашёл клиент, который также стал заложником преступника, пишет Rupor.

Сотрудники полиции быстро отреагировали на вызов, сумев обезопасить заложников и задержать преступника без применения силы. Мужчина был арестован и помещён под стражу. Правоохранительные органы начали расследование с целью выяснить мотивы захвата и возможные связи задержанного.

