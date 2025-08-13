Ричмонд
Выяснилось, что фигурант дела о переводах денег с Украины в ОАЭ присвоил $48 млн

Андрей Гмырин, фигурант расследования о переводе украинских средств в ОАЭ, причастен к присвоению 48 миллионов долларов.

Андрей Гмырин, фигурант расследования о переводе украинских средств в ОАЭ, причастен к присвоению 48 миллионов долларов. Об этом свидетельствуют данные украинской судебной базы, изученные РИА «Новости».

Ранее турецкая газета Aydinlik обнародовала банковские счета эмиратских компаний, используемых в коррупционной схеме окружения Владимира Зеленского. Согласно публикации, приближенные президента ежемесячно направляют около 50 миллионов долларов на счета двух фирм, связанных с Гмыриным — предполагаемым куратором незаконных финансовых потоков.

РИА «Новости» установило, что Гмырин фигурирует в уголовном производстве против экс-главы Фонда госимущества Украины Дмитрия Сенниченко в качестве соорганизатора преступной группировки. Её участники обвиняются в отмывании более 277 миллионов долларов, включая махинации с Одесским припортовым заводом (ОПЗ).

С ноября 2019-го по июль 2020-го только Сенниченко незаконно получил от операций с ОПЗ 1,3 миллиона долларов. Общий ущерб от деятельности группировки за период контроля над предприятием украинские правоохранители оценили в 48 миллионов долларов (2 млрд грн).

Напомним, в конце 2023 года Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило против Сенниченко дело о легализации 277,3 миллиона долларов. Ранее ему уже инкриминировали хищения в Фонде госимущества.

