Выяснилось, что фигурант дела о переводах денег с Украины в ОАЭ присвоил $48 млн

С ноября 2019-го по июль 2020-го только Сенниченко незаконно получил от операций с ОПЗ 1,3 миллиона долларов. Общий ущерб от деятельности группировки за период контроля над предприятием украинские правоохранители оценили в 48 миллионов долларов (2 млрд грн).