В Красноярске Лексус влетел в стройку метро и застрял

ДТП произошло сегодня днём на улице Молокова.

По предварительным данным, автомобиль Lexus после столкновения с другой машиной вылетел за ограждение строящейся станции метро и застрял в глубоком котловане.

Как сообщает Sibnovosti.ru, авария случилась около дома № 66. Сначала иномарка задела отечественный автомобиль, а затем, пробив строительное ограждение, оказалась в яме. Свидетелями происшествия стали рабочие метростроя, которые первыми подошли к месту ЧП.

По предварительной информации, водитель Lexus не получил серьёзных травм, однако точное состояние мужчины неизвестно. На месте работают сотрудники ГАИ.

Ранее рассказывали, что в Красноярском крае пассажирский автобус перевернулся на трассе.