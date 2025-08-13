В Красноярске Лексус влетел в стройку метро и застрял

ДТП произошло сегодня днём на улице Молокова.
По предварительным данным, автомобиль Lexus после столкновения с другой машиной вылетел за ограждение строящейся станции метро и застрял в глубоком котловане.
Как сообщает Sibnovosti.ru, авария случилась около дома № 66. Сначала иномарка задела отечественный автомобиль, а затем, пробив строительное ограждение, оказалась в яме. Свидетелями происшествия стали рабочие метростроя, которые первыми подошли к месту ЧП.
По предварительной информации, водитель Lexus не получил серьёзных травм, однако точное состояние мужчины неизвестно. На месте работают сотрудники ГАИ.
