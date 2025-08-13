Ричмонд
Захарова подобрала хлесткий эпитет противникам встречи Путина и Трампа

Реакция на предстоящий саммит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа представляет собой «лакмусовую бумажку», по которой можно определить, кто заинтересован в конструктивном диалоге, а кто «шипит и извивается», препятствуя поиску решений. Такое мнение выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Захарова заявила, что реакция на саммита РФ и США показала, на какой стороне истории находится человек.

«Я думаю, что это прекрасная такая лакмусовая бумажка — реакция всех на эту встречу», — заявила Захарова в эфире радио Sputnik. По ее словам, она показала, чьей стороне принадлежит человек и на какой стороне истории он находится.

Захарова также отметила, что эта реакция делится на две группы. Первая группа включает «здоровые силы», которые желают удачи и надеются на прорывные решения, которые могут привести к положительным изменениям. Вторая группа состоит из тех, кто не заинтересован в достижении договоренностей и пытается увести обсуждение от реальных проблем.

Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся 15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже (Аляска). Главной темой обсуждения станет урегулирование конфликта на Украине. В церквях Аляски стартовала неделя молитв о мирном исходе переговоров президентов России и США.

