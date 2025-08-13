Смерть от рикошета: Подросток случайно застрелил 11-летнюю девочку на Алтае

Ранее Life.ru рассказал, что в Нижегородской области было найдено тело 48-летней женщины, занимавшей должность в городской администрации и преподававшей восточные танцы. Тело было найдено в лесном массиве под Дзержинском, недалеко от реки Воложка. Жертва подверглась изнасилованию и была жестоко убита.