Смерть от рикошета: Подросток случайно застрелил 11-летнюю девочку на Алтае

Всё случилось вечером 12 августа в селе Староглушенка. 13-летний мальчик выстрелил из оружия в забор на приусадебном участке. Рикошетом пуля попала в шею стоявшей неподалёку девочке. От полученного ранения малышка погибла.
«В настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего. В ходе расследования уголовного дела следователями также будут изучены причины и условия произошедшей трагедии», — говорится в сообщении.
