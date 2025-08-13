Ричмонд
Захарова: Зеленский воюет не с Россией, а со своим народом

Президент Украины Владимир Зеленский ведет борьбу не с Россией, а с украинским народом, отказываясь принять тысячу пленных военнослужащих ВСУ. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Захарова заявила, что миссия Зеленского заключается в уничтожении украинского народа.

«Зеленский борется не с Россией. Зеленский борется с украинским народом», — заявила Захарова в эфире радио Sputnik. Она подчеркнула, что его задача, определенная уже кем-то заранее, заключается в физическом уничтожении украинского народа под предлогом национализма и определенной национальной идентичности.

По ее словам, отказ украинских властей принимать пленных свидетельствует о нежелании заботиться о собственных гражданах. Захарова добавила, что подобные решения вписываются в политику Киева по подавлению собственного населения.

Ранее Киев исключил из списков на обмен с Россией тысячу украинских пленных, включающих только рядовых и матросов, в то время как офицеры остались в списке. По данным СМИ, 70% пленных составляют солдаты и матросы, более 140 из которых — мобилизованные. Глава российской переговорной группы Владимир Мединский отметил, что отказ Киева усложнил проведение второго этапа обмена, в то время как подготовка третьего этапа еще не началась.

