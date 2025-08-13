Захарова: Зеленский воюет не с Россией, а со своим народом

Ранее Киев исключил из списков на обмен с Россией тысячу украинских пленных, включающих только рядовых и матросов, в то время как офицеры остались в списке. По данным СМИ, 70% пленных составляют солдаты и матросы, более 140 из которых — мобилизованные. Глава российской переговорной группы Владимир Мединский отметил, что отказ Киева усложнил проведение второго этапа обмена, в то время как подготовка третьего этапа еще не началась.