11-летнюю россиянку убило отрикошетившей от забора пулей

В Алтайском крае 11-летняя девочка погибла от рикошета пули, выпущенной подростком из пневматического ружья, сообщает СУ СК России по региону.
Трагедия произошла вечером 12 августа в селе Староглушенка.
По данным следствия, 13-летний мальчик выстрелил из пневматики в забор, и пуля, отрикошетив, попала в шею стоявшей неподалеку 11-летней девочке. Школьница скончалась по дороге в больницу.
Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Прокуратура проводит проверку соблюдения прав детей. Ведомство сообщает, что подростки стреляли в забор из шифера во дворе частного дома.
