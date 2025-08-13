Ричмонд
ВСУ атаковали беспилотниками здание суда в Белгороде

Здание Октябрьского районного суда в Белгороде подверглось атаке беспилотников ВСУ. В связи с этим заседания, назначенные на 13 августа, пришлось перенести, сообщили в суде.

«В связи с атаками БПЛА … заседания, назначенные на 13 августа 2025 года, отменяются», — передает ТАСС сообщение пресс-службы суда. Процессы будут перенесены. Участники заседаний будут проинформированы об изменениях.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что над Белгородской областью ночью 13 августа были уничтожены два беспилотника ВСУ. В 10:21 мск губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил о новой опасности атаки БПЛА по всей области.

