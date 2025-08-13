«Принял около 3000 рублей за продвижение по карьерной лестнице». МВД Беларуси показало видео задержания сотрудника здравоохранения за получение взятки

В пресс-службе обратили внимание, что сотрудниками 6-го управления по Брестской области ГУБОПиК МВД при силовой поддержке отряда специального назначения «Шторм» в момент получения взятки с поличным был задержан представитель управления здравоохранения Брестского областного исполнительного комитета.