«Принял около 3000 рублей за продвижение по карьерной лестнице». МВД Беларуси показало видео задержания сотрудника здравоохранения за получение взятки

МВД Беларуси заявило о задержании сотрудника здравоохранения за взятку.

Источник: Комсомольская правда

МВД Беларуси заявило о задержании сотрудника здравоохранения за взятку. Подробности рассказали в пресс-службе Министерства внутренних дел.

«За взятку задержан работник здравоохранения Брестчины», — говорится в сообщении.

В пресс-службе обратили внимание, что сотрудниками 6-го управления по Брестской области ГУБОПиК МВД при силовой поддержке отряда специального назначения «Шторм» в момент получения взятки с поличным был задержан представитель управления здравоохранения Брестского областного исполнительного комитета.

Удалось установить, что 56-летний мужчина, являясь должностным лицом, принял у 42-летней женщины-медицинского работника примерно три тысячи рублей в эквиваленте за продвижение по карьерной лестнице.

В МВД подчеркивают, что указанный случай не единичный, и сейчас устанавливаются иные эпизоды преступной деятельности задержанного. Следователи завели уголовное дело за получение взятки. Фигурант находится в изоляторе временного содержания.

