Задержан за взятку работник здравоохранения Брестской области

Сотрудники органов внутренних дел на постоянной основе проводят комплекс мероприятий по выявлению лиц, причастных к коррупционной деятельности. Так, работники 6-го управления (по Брестской области) ГУБОПиК МВД при силовой поддержке отряда спецназначения «Шторм» с поличным при получении взятки задержали представителя главного управления здравоохранения областного исполнительного комитета.
56-летний мужчина, будучи должностным лицом, принял от 42-летней женщины-медработника около Br3 тыс. в эквиваленте за продвижение ее по карьерной лестнице. По оперативной информации, данный случай не единичный, устанавливаются иные эпизоды преступной деятельности фигуранта.
Следователями возбуждено уголовное дело за получение взятки. Задержанный водворен в ИВС.
МВД продолжает целенаправленную работу по выявлению фактов коррупции.