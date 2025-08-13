Ричмонд
Задержан за взятку работник здравоохранения Брестской области

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работник здравоохранения Брестской области задержан за взятку, он получил около Br3 тыс. в эквиваленте. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

Источник: МВД

Сотрудники органов внутренних дел на постоянной основе проводят комплекс мероприятий по выявлению лиц, причастных к коррупционной деятельности. Так, работники 6-го управления (по Брестской области) ГУБОПиК МВД при силовой поддержке отряда спецназначения «Шторм» с поличным при получении взятки задержали представителя главного управления здравоохранения областного исполнительного комитета.

56-летний мужчина, будучи должностным лицом, принял от 42-летней женщины-медработника около Br3 тыс. в эквиваленте за продвижение ее по карьерной лестнице. По оперативной информации, данный случай не единичный, устанавливаются иные эпизоды преступной деятельности фигуранта.

Следователями возбуждено уголовное дело за получение взятки. Задержанный водворен в ИВС.

МВД продолжает целенаправленную работу по выявлению фактов коррупции.