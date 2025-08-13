Задержан за взятку работник здравоохранения Брестской области

Сотрудники органов внутренних дел на постоянной основе проводят комплекс мероприятий по выявлению лиц, причастных к коррупционной деятельности. Так, работники 6-го управления (по Брестской области) ГУБОПиК МВД при силовой поддержке отряда спецназначения «Шторм» с поличным при получении взятки задержали представителя главного управления здравоохранения областного исполнительного комитета.