В Кузбассе женщина избила парикмахера феном из-за плохой прически

Медицинское освидетельствование выявило у парикмахерши множественные ушибы и перелом мизинца руки.

Источник: Аргументы и факты

В Кемеровской области правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту умышленного причинения вреда здоровью парикмахеру, сообщает ГУМВД России по региону.

По данным полиции, нападение совершила 43-летняя посетительница салона красоты.

Как следует из заявления потерпевшей, конфликт назревал несколько месяцев. Клиентка регулярно посещала салон, после чего выдвигала необоснованные претензии к качеству услуг. В день инцидента женщина вновь пришла в студию, где сначала разбросала цветочные кашпо и элементы декора, а затем напала на мастера, нанеся ей несколько ударов феном.

Медицинское освидетельствование выявило у парикмахерши множественные ушибы и перелом мизинца руки. Согласно заключению судмедэкспертизы, повреждения классифицированы как вред здоровью средней степени тяжести.

Подозреваемая была задержана, однако в ходе допроса не смогла дать внятных объяснений своим действиям. За совершенное преступление ей грозит наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.

Ранее в Петербурге задержали женщину, пытавшуюся сжечь подругу в авто.