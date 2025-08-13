В Кузбассе женщина избила парикмахера феном из-за плохой прически

В Кемеровской области правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту умышленного причинения вреда здоровью парикмахеру, сообщает ГУМВД России по региону.
По данным полиции, нападение совершила 43-летняя посетительница салона красоты.
Как следует из заявления потерпевшей, конфликт назревал несколько месяцев. Клиентка регулярно посещала салон, после чего выдвигала необоснованные претензии к качеству услуг. В день инцидента женщина вновь пришла в студию, где сначала разбросала цветочные кашпо и элементы декора, а затем напала на мастера, нанеся ей несколько ударов феном.
Медицинское освидетельствование выявило у парикмахерши множественные ушибы и перелом мизинца руки. Согласно заключению судмедэкспертизы, повреждения классифицированы как вред здоровью средней степени тяжести.
Подозреваемая была задержана, однако в ходе допроса не смогла дать внятных объяснений своим действиям. За совершенное преступление ей грозит наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.
Ранее в Петербурге задержали женщину, пытавшуюся сжечь подругу в авто.