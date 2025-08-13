В Кузбассе женщина избила парикмахера феном из-за плохой прически

Как следует из заявления потерпевшей, конфликт назревал несколько месяцев. Клиентка регулярно посещала салон, после чего выдвигала необоснованные претензии к качеству услуг. В день инцидента женщина вновь пришла в студию, где сначала разбросала цветочные кашпо и элементы декора, а затем напала на мастера, нанеся ей несколько ударов феном.