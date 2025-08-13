Инвалид из дома престарелых «Доброта» зверски убил соседа по комнате из-за телевизора

Инцидент произошёл 21 апреля 2025 года в учреждении под названием «Доброта», где оба мужчины проживали в одной комнате. Поводом для конфликта стала ссора из-за переключения телевизионных каналов, что мешало одному из них заснуть. В ходе словесной перепалки обвиняемый схватил хозяйственный нож с тумбочки и около пяти раз ударил соседа в грудь и шею. Тот умер на месте от полученных ранений.