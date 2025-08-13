ФСБ задержала пособника Киева, планировавшего поджоги на Транссибе

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Пособник Киева, планировавший совершать поджоги на Транссибирской магистрали и впоследствии перейти на сторону ВСУ, задержан в Кировской области, сообщил в среду ЦОС ФСБ.
«Федеральной службой безопасности РФ в Кировской области пресечена деятельность гражданина России, 2006 года рождения, вступившего в курируемую украинскими спецслужбами террористическую организацию и планировавшего выехать в зону проведения специальной военной операции (далее — СВО) с целью перехода на сторону противника», — говорится в сообщении.
По данным ФСБ, по указанию куратора злоумышленник наносил проукраинские надписи в общественных местах и планировал совершить поджоги релейных шкафов Транссибирской магистрали для блокирования грузоперевозок в интересах СВО.
Подчеркивается, что впоследствии противником ему была поставлена задача прибыть в Москву для заключения контракта о прохождении военной службы в зоне СВО и последующего перехода на сторону вооруженных сил Украины. Уточняется, что при попытке выезда в Московский регион преступник задержан сотрудниками ФСБ России.
«Следственным отделением УФСБ России по Кировской области в его отношении возбуждено уголовное дело по части З статьи 30, части 2 статьи 205.5 (участие в деятельности терорганизации), статье 275 (государственная измена) УК России, и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По совокупности преступлений ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы», — говорится в сообщении.