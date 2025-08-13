ФСБ задержала пособника Киева, планировавшего поджоги на Транссибе

Подчеркивается, что впоследствии противником ему была поставлена задача прибыть в Москву для заключения контракта о прохождении военной службы в зоне СВО и последующего перехода на сторону вооруженных сил Украины. Уточняется, что при попытке выезда в Московский регион преступник задержан сотрудниками ФСБ России.