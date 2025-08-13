Ричмонд
+23°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сын получил пулю, выпущенную в отца: стали известны подробности покушения на убийство в Уссурийске

СКР установил обстоятельства покушения на убийство 15-летнего парня в Уссурийске.

Источник: Комсомольская правда

Следственный комитет Приморского края завершил расследование обстоятельств резонансного инцидента в Уссурийске, где подросток получил ранение в ходе конфликта между взрослыми. Как установили следователи, 1 августа 2025 года на улице Мишенной двое мужчин устроили перепалку, которая переросла в стрельбу.

31-летний фигурант, пытаясь запугать оппонента, выстрелил из травматического пистолета, но пуля попала в его сына — 15-летнего мальчика, стоявшего в нескольких метрах от места конфликта. Подростка с проникающим ранением в грудь госпитализировали, его жизни ничего не угрожает.

Злоумышленника задержали в течение суток после происшествия. Суд, учитывая тяжесть обвинения (покушение на убийство), отправил его в СИЗО. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.