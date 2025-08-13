Сын получил пулю, выпущенную в отца: стали известны подробности покушения на убийство в Уссурийске

Следственный комитет Приморского края завершил расследование обстоятельств резонансного инцидента в Уссурийске, где подросток получил ранение в ходе конфликта между взрослыми. Как установили следователи, 1 августа 2025 года на улице Мишенной двое мужчин устроили перепалку, которая переросла в стрельбу.
31-летний фигурант, пытаясь запугать оппонента, выстрелил из травматического пистолета, но пуля попала в его сына — 15-летнего мальчика, стоявшего в нескольких метрах от места конфликта. Подростка с проникающим ранением в грудь госпитализировали, его жизни ничего не угрожает.
Злоумышленника задержали в течение суток после происшествия. Суд, учитывая тяжесть обвинения (покушение на убийство), отправил его в СИЗО. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.