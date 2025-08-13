Вину не признал: в Омске осудили лихача, по вине которого погибли трое пассажиров

В Омском районе вынесен приговор по делу о ДТП со смертельным исходом. Согласно материалам дела, 26 сентября 2020 года на автодороге «Омск — Красноярка» 37-летний водитель Volkswagen Touareg, игнорируя сложную дорожную обстановку, не справился с управлением и выехал на встречную полосу. После этого автомобиль съехал в кювет и перевернулся.
В результате ДТП три пассажира автомобиля скончались от полученных травм, еще один получил тяжкие телесные повреждения. Подсудимый так и не признал свою вину, заявив в ходе судебного заседания, что в момент аварии он не находился за рулем автомобиля.
Суд первой инстанции квалифицировал действия обвиняемого как серьезное нарушении ПДД, в результате которого погибли 2 и более пассажиров. Ему назначили наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима, а также запретили управлять транспортными средствами сроком на 2 года 6 месяцев.
Омский областной суд, рассмотрев апелляционную жалобу, оставил назначенное наказание без изменений. Приговор вступил в законную силу.
