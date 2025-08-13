В российском регионе заметили «жертвенный алтарь» с кругом из черепов животных

Жители Кургана, искавшие грибы в лесу у Кургана, увидели обгоревшие пни с черепами животных в круге из сосен, сообщает ura.news.
Черепа были старыми, предположительно коровьими, и были расположены тыльной частью к центру.
Черепа могли быть жертвенным алтарем или сооружением шаманов, говорится в публикации. Предполагается, что подобные действия могут быть истолкованы как преступление по статье о жестоком обращении с животными.
