Облако пепла от Ключевского вулкана достигло Петропавловска-Камчатского

Ранее в ГУ МЧС России по региону сообщили, что вулкан Ключевской на Камчатке выбросил столб пепла на высоту до 12 километров. В связи с этим уровень авиационной опасности для воздушных судов вновь повышен до максимального — «красного». Вулкан расположен в 30 километрах от поселка Ключи и в 360 километрах от Петропавловска-Камчатского. Он является одним из самых активных в Евразии.