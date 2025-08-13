Облако пепла от Ключевского вулкана достигло Петропавловска-Камчатского

Облако пепла движется в юго-западном направлении от вулкана (архивное фото).
Облако пепла от извержения Ключевского вулкана достигло Петропавловска-Камчатского утром 13 августа. Об этом сообщили в камчатском филиале Единой геофизической службы РАН. На спутниковых снимках видно, как облако пепла движется в юго-западном направлении от вулкана.
«Распространение пеплового облака на юго-запад от вулкана зафиксировано на спутниковом снимке Himawari-9. Пепловое облако размером 350 на 110 километров продолжает перемещаться на высоте 4,5 километра», — отмечается в сообщении ученых. Оно опубликовано в Telegram.
Интенсивность выбросов снизилась до 5,5 километра над уровнем моря. В региональном управлении МЧС сообщили, что угрозы выпадения пепла для жителей Петропавловска-Камчатского и других населенных пунктов сейчас нет. Извержение Ключевского вулкана продолжается с 31 июля, максимальная высота выброса достигала 12 километров. Жителям районов, оказавшихся под угрозой выпадения пепла, рекомендовано соблюдать меры предосторожности.
Ранее в ГУ МЧС России по региону сообщили, что вулкан Ключевской на Камчатке выбросил столб пепла на высоту до 12 километров. В связи с этим уровень авиационной опасности для воздушных судов вновь повышен до максимального — «красного». Вулкан расположен в 30 километрах от поселка Ключи и в 360 километрах от Петропавловска-Камчатского. Он является одним из самых активных в Евразии.