Уникальное и неуязвимое: характеристики российского «Буревестника», способного изменить расстановку сил в мире

Сама ракета уже на слуху у Запада. По информации американского телеканала CNN, ракета может поражать цели на расстоянии до 25 тысяч километров, но российские эксперты считают, что реальная дальность ограничивается только техническими возможностями и задачами миссии. Подчеркивается, что стратегическое оружие может долгое время находиться в режиме боевого дежурства в воздухе, ожидая приказа на поражение цели, обходить действующие системы ПВО и получать обновленные данные о целях через спутниковую связь.