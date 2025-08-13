Уникальное и неуязвимое: характеристики российского «Буревестника», способного изменить расстановку сил в мире

Ракета «Буревестник» была представлена еще в 2018 году.
Российская стратегическая крылатая ракета «Буревестник» может существенно изменить расстановку сил в глобальном ядерном арсенале, заявил военный аналитик Сун Чжунпин в интервью изданию Global Times. По мнению эксперта, она является неуязвимой перед системами противоракетной обороны, так как способна поражать цели на расстоянии до 25 тысяч километров, что составляет примерно две трети протяженности экватора планеты. Кроме того, особенностью оружия является ядерная энергетическая установка.
Кроме того, представители военного ведомства России подчеркивали, что «Буревестник» имеет высокую степень устойчивости к существующим и перспективным системам противоракетной и противовоздушной обороны. Что, предварительно, может представлять из себя межконтинентальная крылатая ракета — в материале URA.RU.
Неуязвимое оружие России.
Как отмечают аналитики «Известий», «Буревестник» представляет собой летательный аппарат со складными крыльями, который стартует с наземной пусковой установки при помощи твердотопливного ускорителя. По их данным, данная ракетная система система разрабатывается как элемент стратегического сдерживания. В двигателе аппарата атмосферный воздух разогревается до температуры выхлопа теплообменником ядерного реактора, подчеркивая принципиальное отличие от других ракетных установок.
Путин сообщил об успешном испытании крылатой ракеты «Буревестник» с ядерным двигателем в 2023 годуФото: РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
Сама ракета уже на слуху у Запада. По информации американского телеканала CNN, ракета может поражать цели на расстоянии до 25 тысяч километров, но российские эксперты считают, что реальная дальность ограничивается только техническими возможностями и задачами миссии. Подчеркивается, что стратегическое оружие может долгое время находиться в режиме боевого дежурства в воздухе, ожидая приказа на поражение цели, обходить действующие системы ПВО и получать обновленные данные о целях через спутниковую связь.
На Западе «Буревестнику» дали прозвище.
Разработанная в России ракета, получила в классификации НАТО прозвище SSC-X-9 «Skyfall» («Падение с неба»). Об этом сообщала «Российская газета». Помимо этого, эксперты «Известий» говорили об ответных шагах со стороны западных государств. Отмечается, что они сосредоточат усилия на совершенствовании технологий обнаружения и систем противовоздушной обороны или приступят к разработке собственного аналогичного ответа.
Ранее президент России Владимир Путин, выступая на 20-м пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» в 2023 году, рассказал об успешном проведении испытаний крылатой ракеты глобальной дальности с двигательной ядерной установкой. Российский лидер подчеркнул, что система сумела выйти на требуемую мощность и обеспечить необходимую тягу для полета.
Помимо «Буревестника» Россия подготовила «Орешник».
Недавно другое российское оружие оказалось в центре внимания всего мира — ракета «Орешник». Это произошло после того, как ВС РФ нанесли удар по украинским предприятиям в ответ на разрешению Киеву со стороны западных лидеров применять дальнобойные ракеты по РФ. Глава государства Владимир Путин охарактеризовал российское оружие как гиперзвуковую баллистическую ракету, способную развивать скорость до десяти Махов и неуязвимую для современных средств противоракетной обороны.
Кроме того, на совещании с представителями Минобороны РФ и ВПК Путин заявил, что комплекс не имеет равных в мире. Каждый боевой блок данной ракеты способен нести до шести суббоеприпасов, а ее ядерная часть может обладать мощностью до одной мегатонны, что позволяет поражать объекты на территории Европы в течение 8−19 минут. Помимо этого, Владимир Путин рассказал об успешном прохождении испытаний ракетного комплекса «Орешник».
Мнение эксперта об «Орешнике».
Как отмечал в разговоре с URA.RU главный редактор журнала «Национальная оборона», полковник запаса Игорь Коротченко, ракетный комплекс «Орешник» обладает высокой мобильностью и оснащен боевым модулем с разделяющимися головными частями индивидуального наведения. Он способен нести как обычные, так и ядерные боезаряды.
«При дальности до 5000 километров оно способно поражать любые военные объекты на территории Западной Европы в случае продолжения против России гибридных действий со стороны США, Великобритании, Франции и других западных стран», — рассказал Коротченко журналисту агентства.
Это не предел вооружения России.
В арсенале России есть другие ракеты, каждая из которых играет важную роль в стратегической обороне страны, подчеркивая высокие технологии российского ВПК и их влияние на глобальную безопасность. Один из таких «Кинжал», который активно применяется против украинских целей. Он был представлен в марте 2018 года и способен развивать скорость до 12 Махов.
«Булава» — первая ракета для подводных ракетоносцев после распада СССР. Эта ракета имеет дальность 9,3 тысячи километров и может нести шесть-десять ядерных боеголовок.
Кроме того, Россия использует ракетный комплекс «Ярс», оснащенный разделяющимися головными частями и средствами преодоления противоракетной обороны, оперативно-тактический комплекс. Помимо этого, в обороне страны участвует комплекс «Искандер», который предназначен для уничтожения систем противовоздушной обороны, а также «Сармат», в состав которого входит многоступенчатая межконтинентальная баллистическая ракета с жидкостным двигателем.