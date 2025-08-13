Трубопровод прорвало на станции ГЭС в Жетысу

Технический директор компании Данияр Досабаев пояснил, что произошёл технологический прорыв трубопровода, в результате чего вода попала внутрь зданий ГЭС и на прилегающую территорию. Персонал оперативно обесточил станцию и прекратил подачу воды, а уже к 18:00 трубопровод был полностью обезвожен. Внутри станции вода откачана, сейчас ведутся аварийно-восстановительные работы.