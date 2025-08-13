Ричмонд
Оскорбила умершую: волгоградцу оштрафовали за оскорбительные СМС

Решение вынес Фроловский городской суд.

Фроловский городской суд Волгоградской области рассмотрел иск жительницы города Ирины М. к Елене Д. о защите чести и достоинства и взыскании компенсации морального вреда. Поводом для обращения в суд стали оскорбительные СМС-сообщения, направленные ответчицей 19 февраля 2025 года.

— В ходе конфликта Елена Д. отправила на телефон истца тексты, содержащие унизительные высказывания в адрес самой Ирины М. и ее умершей дочери, — рассказали в пресс-службе суда.

Формулировки сообщений были признаны неприличными и противоречащими нормам морали. Мировой судья ранее установил факт административного правонарушения. Изучив материалы дела, суд пришел к выводу, что действия ответчицы нанесли истцу моральный вред, выразившийся в нравственных страданиях.

Суд подчеркнул, что Конституция РФ гарантирует защиту достоинства личности, а свобода выражения мнения не дает права на унизительные высказывания.

В итоге с Елены Д. в пользу Ирины М. взыскано 15 000 рублей компенсации морального вреда и 8 000 рублей судебных расходов.

Решение пока не вступило в законную силу.