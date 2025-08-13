Оскорбила умершую: волгоградцу оштрафовали за оскорбительные СМС

Фроловский городской суд Волгоградской области рассмотрел иск жительницы города Ирины М. к Елене Д. о защите чести и достоинства и взыскании компенсации морального вреда. Поводом для обращения в суд стали оскорбительные СМС-сообщения, направленные ответчицей 19 февраля 2025 года.