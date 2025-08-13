Магнитные колебания и перепады давления: что ждать метеозависимым 14 августа

7 августа геомагнитная обстановка будет возбужденной.
Август 2025 остается в целом спокойным, но 14 августа геомагнитная обстановка приблизится к возбужденной, что может сказаться на самочувствии метеозависимых. Прогноз магнитной активности, атмосферное давление 14 августа 2025 — в материале URA.RU.
Солнечная активность в начале августа 2025.
В начале августа Солнце показало повышенную активность. 10 августа на его поверхности произошли две заметные вспышки. Самая сильная — класса M1.7 — зафиксирована утром в 06:12 в активной области с индексом 4168.
Вечером того же дня Земля оказалась под влиянием корональной дыры, что вызвало колебания магнитного поля. Сейчас ситуация стабилизировалась: более десяти часов показатели остаются в «зеленой зоне», без опасных бурь.
Однако солнечные факторы продолжают действовать: корональные дыры все еще влияют на атмосферу, и небольшие возмущения могут сохраняться до середины следующей недели. Как только активные участки Солнца сместятся к западному краю, влияние прекратится.
Недавняя магнитная буря длилась более 30 часов и достигла уровня G2.0 — это самая сильная буря с 13−14 июня. Прогноз ученых подтвердился: в ближайшие 2−3 дня сильных геомагнитных возмущений не ожидается, хотя Солнце остается активным.
11 августа на Солнце зарегистрированы три вспышки. Самая мощная — M1.7 — началась в 01:51 и длилась около 15 минут. Еще одна значимая вспышка уровня M1.3 произошла утром между 06:42 и 06:59.
По последним данным, за предыдущие сутки на Солнце произошло 10 вспышек. Сильнейшая — M1.8 — началась в 04:18 и завершилась в 04:27. 12 и 13 августа атмосфера Земли оставалась возбужденной, но опасных бурь не зафиксировано.
Магнитные бури 14 августа 2025: чего ждать от геомагнитной обстановки.
Август 2025 пока радует умеренной солнечной активностью, но 14 августа ожидается повышение геомагнитной активности. По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, магнитосфера Земли будет находиться в состоянии «возбужденной», близкой к оранжевому уровню. Kp-индекс прогнозируется около 4 баллов, Ап-индекс — 10−10.7, скорость солнечного ветра до 140 км/с. Это значит, что колебания магнитного поля могут стать заметными для метеозависимых людей, но при этом серьезных сбоев в технике не ожидается.
Вероятность сильных магнитных бурь — 27%, умеренно повышенной активности — 35%, спокойной обстановки — 38%. Это означает, что геомагнитное поле может вести себя непредсказуемо, поэтому обращайте внимание на самочувствие.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕПочему мы болеем во время магнитных бурь и как себе помочь — советы врача.
Атмосферное давление 14 августа.
По данным Гидрометцентра, 14 августа давление в Москве составит 750 мм рт. ст., в Санкт-Петербурге — 767 мм рт. ст. Это ниже или немного выше нормы, и в сочетании с повышенной геомагнитной активностью может вызвать у чувствительных людей легкую слабость, головную боль или сонливость, особенно утром. Для большинства же людей погода остается комфортной.
Прогноз магнитных бурь до конца августа.
14−18 августа: повышенная магнитосфера, Kp в среднем 3−3.5 балла, «зеленый» уровень — умеренные колебания, опасных бурь нет.19−20 августа: «желтый» уровень, Kp до 4 баллов, возможны короткие магнитные возмущения.21−27 августа: спокойная геомагнитная обстановка, Kp 2−3 балла.28−30 августа: «оранжевый» уровень, Kp около 4 баллов, активная магнитосфера.31 августа: стабилизация, зеленый уровень, Kp около 3 баллов.
Но точный прогноз на более чем 3 дня сделать нельзя — ситуация может измениться за несколько часов. В целом, август будет относительно спокойным, сильных магнитных бурь не ожидается.
Прогноз магнитных бурь на месяцФото: сайт Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
Что такое магнитная буря.
Магнитная буря — это резкое возмущение магнитного поля Земли, вызванное солнечной активностью. Основные причины:
Солнечные вспышки — внезапные выбросы энергии на Солнце, которые ускоряют потоки заряженных частиц;Корональные выбросы массы (CME) — огромные облака плазмы и магнитного поля, которые движутся к Земле;Высокоскоростные потоки солнечного ветра — особенно из корональных дыр на Солнце;Взаимодействие магнитного поля Земли с солнечным — усиливает эффект и вызывает колебания в магнитосфере.
Когда эти заряженные частицы достигают Земли, они сталкиваются с магнитосферой — невидимой оболочкой, защищающей планету от космических лучей. В результате возникают токи в верхних слоях атмосферы, колебания магнитного поля и слабые электромагнитные возмущения.
Эти изменения могут влиять на:
Технику и связь — возможны перебои в работе GPS, радиосвязи, навигации;Энергетику — короткие сбои в линии электропередачи и работе трансформаторов;Самочувствие метеочувствительных людей — головная боль, слабость, раздражительность, перепады давления и нарушения сна;Северное сияние — во время мощных бурь его можно наблюдать даже на средних широтах.
Примечание: магнитные бури бывают разной силы. Kp-индекс оценивает уровень возмущений от 0 (спокойно) до 9 (сильная буря). Даже небольшие колебания могут ощущаться чувствительными людьми, поэтому важно учитывать прогноз и подготовиться.
Как защититься от магнитных бурь.
Хотя магнитные бури не представляют угрозы для большинства людей, метеочувствительные могут чувствовать дискомфорт. Вот проверенные советы:
Режим сна и отдых. Ложитесь и вставайте в одно и то же время, даже если чувствуете усталость. Планируйте дневной отдых и избегайте перегрузок. Контроль давления. Измеряйте давление утром и днем. Держите под рукой лекарства, особенно при гипертонии или сердечных проблемах. Водный баланс. Пейте достаточно воды, ограничивайте кофе и алкоголь. Это помогает поддерживать тонус сосудов и снижает головные боли. Физическая и эмоциональная нагрузка. Минимизируйте интенсивные тренировки. Избегайте стрессовых ситуаций, конфликтов, резких эмоциональных всплесков. Прогулки на свежем воздухе. Легкая ходьба помогает организму адаптироваться к колебаниям магнитного поля. Не переусердствуйте при плохом самочувствии. Техника и гаджеты. При длительных бурях старайтесь ограничивать использование чувствительной электроники. Следите за исправностью приборов, особенно приборов навигации и связи. Особое внимание детям и пожилым. Молодые и пожилые люди более чувствительны к перепадам магнитного поля. Планируйте активности в спокойные часы и избегайте длительных нагрузок.