Магнитные колебания и перепады давления: что ждать метеозависимым 14 августа

Август 2025 пока радует умеренной солнечной активностью, но 14 августа ожидается повышение геомагнитной активности. По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, магнитосфера Земли будет находиться в состоянии «возбужденной», близкой к оранжевому уровню. Kp-индекс прогнозируется около 4 баллов, Ап-индекс — 10−10.7, скорость солнечного ветра до 140 км/с. Это значит, что колебания магнитного поля могут стать заметными для метеозависимых людей, но при этом серьезных сбоев в технике не ожидается.