Мать-извращенку из Воронежа осудили за изнасилование 4-летнего сына

В Воронеже вынесли приговор 48-летней местной жительнице за насильственные действия сексуального характера в отношении ее 4-летнего сына. Об этом сообщили в пресс-службе Острогожского районного суда.

О преступлении стало известно в апреле. Преступница познакомилась в соцсетях с мужчиной и отправила ему порнографический ролик, в котором она развращала ребенка. Мужчина обратился в полицию. Женщину быстро нашли, она оказалась матерью четверых детей.

Помимо насильственных действий сексуального характера, подсудимую признали виновной в распространении порно с несовершеннолетними и использовании несовершеннолетнего для изготовления порнографии.

«Суд назначил наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с ограничением свободы сроком 1 год», — сказали в пресс-службе.