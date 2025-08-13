Мать-извращенку из Воронежа осудили за изнасилование 4-летнего сына

В Воронеже вынесли приговор 48-летней местной жительнице за насильственные действия сексуального характера в отношении ее 4-летнего сына. Об этом сообщили в пресс-службе Острогожского районного суда.
О преступлении стало известно в апреле. Преступница познакомилась в соцсетях с мужчиной и отправила ему порнографический ролик, в котором она развращала ребенка. Мужчина обратился в полицию. Женщину быстро нашли, она оказалась матерью четверых детей.
Помимо насильственных действий сексуального характера, подсудимую признали виновной в распространении порно с несовершеннолетними и использовании несовершеннолетнего для изготовления порнографии.
«Суд назначил наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с ограничением свободы сроком 1 год», — сказали в пресс-службе.