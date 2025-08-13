Неизвестные попытались поджечь синагогу в Обнинске

Кроме того, в начале марта сотрудниками Федеральной службы безопасности России был нейтрализован террорист, который готовил теракты в подмосковной синагоге и московском метро. В его доме обнаружели оружие, компоненты и химикаты, необходимые для создания взрывчатки.