Неизвестные попытались поджечь синагогу в Обнинске

Неизвестные бросили по меньшей мере три бутылки с зажигательной смесью в синагогу в Обнинске Калужской области. Об этом в среду, 13 августа, сообщил главный российский раввин Берл Лазар.
Инцидент произошел ночью. В результате случившегося был поврежден вход в религиозное сооружение. Раввин напомнил, что в июле прошлого года на эту синагогу уже совершалось нападение — тогда сгорела внутренняя электроподстанция.
— Полиция тогда задержала двух несовершеннолетних, — написал Лазар в своем Telegram-канале.
Другой случай произошел в конце мая, когда неизвестный проник на территорию синагоги в Сочи с молотком, а затем начал закидывать здание камнями.
Кроме того, в начале марта сотрудниками Федеральной службы безопасности России был нейтрализован террорист, который готовил теракты в подмосковной синагоге и московском метро. В его доме обнаружели оружие, компоненты и химикаты, необходимые для создания взрывчатки.
Зимой правоохранителям также удалось предотвратить теракт исламистов, которые планировали устроить взрыв на железнодорожном вокзале в Пскове.