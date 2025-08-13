Ричмонд
+23°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Неизвестные попытались поджечь синагогу в Обнинске

Неизвестные бросили по меньшей мере три бутылки с зажигательной смесью в синагогу в Обнинске Калужской области. Об этом в среду, 13 августа, сообщил главный российский раввин Берл Лазар.

Неизвестные бросили по меньшей мере три бутылки с зажигательной смесью в синагогу в Обнинске Калужской области. Об этом в среду, 13 августа, сообщил главный российский раввин Берл Лазар.

Инцидент произошел ночью. В результате случившегося был поврежден вход в религиозное сооружение. Раввин напомнил, что в июле прошлого года на эту синагогу уже совершалось нападение — тогда сгорела внутренняя электроподстанция.

— Полиция тогда задержала двух несовершеннолетних, — написал Лазар в своем Telegram-канале.

Другой случай произошел в конце мая, когда неизвестный проник на территорию синагоги в Сочи с молотком, а затем начал закидывать здание камнями.

Кроме того, в начале марта сотрудниками Федеральной службы безопасности России был нейтрализован террорист, который готовил теракты в подмосковной синагоге и московском метро. В его доме обнаружели оружие, компоненты и химикаты, необходимые для создания взрывчатки.

Зимой правоохранителям также удалось предотвратить теракт исламистов, которые планировали устроить взрыв на железнодорожном вокзале в Пскове.