ФСБ задержала пособника Киева, планировавшего поджоги на Транссибе

Силовики задержали в Кировской области пособника киевского режима, планировавшего поджечь релейные шкафы Транссибирской магистрали для блокирования грузоперевозок в зону спецоперации. Об этом в среду, 13 августа, сообщили в пресс-службе ЦОС ФСБ.
По данным силовиков, юноша 2006 года рождения присоединился к украинской запрещенной террористической организации и планировал отправиться в зону спецоперации, чтобы потом перейти на сторону киевского режима.
Следствие отмечает, что молодой человек наносил проукраинские лозунги в общественных местах и планировал поджечь рельсы Транссибирской магистрали, чтобы заблокировать поставки в зону СВО.
Задержанному грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
— Возбуждено уголовное дело по части З статьи 30, части 2 статьи 205.5 (участие в деятельности терорганизации), статье 275 (государственная измена) УК России, и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — цитирует силовиков РИА Новости.
Сотрудники ФСБ России задержали в Москве уроженца Шадринска (Курганская область) за публичные призывы к совершению террористической и экстремистской деятельности. Сообщается, что мужчина призывал к насильственному свержению власти путем революционного переворота.