Умер легендарный полковник КГБ Владимир Зайцев, гроза американских шпионов

Полковник КГБ принимал участие в ряде знаковых операций по освобождению заложников, в том числе в спецоперации, проведенной в Тбилиси в 1983 году. Находясь в авангарде силового подразделения, он сыграл решающую роль в спасении пассажиров авиалайнера, захваченного вооруженными террористами. В качестве командира неоднократно направлялся в командировки в Афганистан в период боевых действий.