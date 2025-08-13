Умер легендарный полковник КГБ Владимир Зайцев, гроза американских шпионов

Скончался на 78-м году жизни полковник КГБ Владимир Зайцев.
Полковник КГБ СССР Владимир Зайцев, прославившийся задержаниями крупных агентов США, скончался на 78-м году жизни. О его смерти 13 августа сообщила Международная ассоциация ветеранов подразделения антитеррора «Альфа».
«Совет Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора “Альфа” с глубоким прискорбием сообщает, что на 78-м году жизни скончался полковник Зайцев Владимир Николаевич», — сказано в сообщении telegram-канала. Кроме того, отмечается, что полковник был старшим группы, которая в середине 80-х годов провела блестящую операцию по задержанию целого ряда шпионов и предателей.
Владимир Зайцев посвятил службе в органах государственной безопасности более двадцати лет. С 1972 года он работал в системе КГБ, где заслужил репутацию опытного профессионала. За выдающиеся успехи в оперативной работе в советской прессе его называли «грозой шпионов».
Владимир Зайцев был награжден орденами Красного Знамени, Красной Звезды, орденом «За личное мужество
Полковник КГБ принимал участие в ряде знаковых операций по освобождению заложников, в том числе в спецоперации, проведенной в Тбилиси в 1983 году. Находясь в авангарде силового подразделения, он сыграл решающую роль в спасении пассажиров авиалайнера, захваченного вооруженными террористами. В качестве командира неоднократно направлялся в командировки в Афганистан в период боевых действий.
Помимо этого, за выдающийся вклад в обеспечение национальной безопасности был награжден орденами Красного Знамени, Красной Звезды, орденом «За личное мужество», а также удостоен множества медалей. Зайцев обладает почетным статусом сотрудника органов государственной безопасности.