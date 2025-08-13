Тысячи людей эвакуированы в европейской страны из-за сильной жары и лесных пожаров

Тысячи людей эвакуированы в Испании из-за сильной жары, вызвавшей лесные пожары в Средиземноморье. Ученые же говорят, что высокие температуры и пожары напоминают о чрезвычайной климатической ситуации.
Смертоносная жара, вызвавшая лесные пожары по всему Средиземноморью, унесла жизни по меньшей мере трех человек и вынудила тысячи людей покинуть свои дома, пишет The Guardian.
Пожарные продолжали бороться с огнем во вторник, и власти были готовы к дальнейшим разрушениям, поскольку температура в некоторых районах поднялась выше 40 градусов по Цельсию. В Испании 50-летний румын скончался от ожогов 98% тела, пытаясь спасти лошадей из горящей конюшни недалеко от Мадрида в понедельник вечером.
Четырехлетний мальчик, который был найден без сознания в машине своей семьи на Сардинии, скончался в Риме в понедельник после необратимого повреждения головного мозга, вызванного тепловым ударом. А в Черногории один солдат погиб, а другой был серьезно ранен, когда во вторник во время тушения лесных пожаров на холмах к северу от столицы Подгорицы перевернулась их автоцистерна с водой.
Ученые предупредили, что жара, от которой в настоящее время страдают большие районы Европы, создает идеальные условия для лесных пожаров и служит еще одним напоминанием о чрезвычайной климатической ситуации, отмечает The Guardian.
«Благодаря изменению климата мы сейчас живем в значительно более теплом мире», — рассказывает агентству Франс Пресс Акшай Деорас, научный сотрудник отдела метеорологии Университета Рединга, добавив, что «многие все еще недооценивают опасность».
Пожар в Трес-Кантосе, недалеко от Мадрида, который был вызван ветром со скоростью 70 км/ч и который охватил 1000 гектаров земли, все еще не был взят под контроль во вторник вечером, когда ожидались новые сильные порывы ветра. Региональное правительство заявило, что в этом районе было найдено 150 мертвых овец и 18 мертвых лошадей.
Более 3700 человек были эвакуированы из 16 муниципалитетов в связи с десятками сообщений о пожарах в северо-западном регионе Кастилия-и-Леон, в том числе о пожаре, который привел к повреждению участка добычи полезных ископаемых римской эпохи в Ле Медулас, внесенного в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Власти соседней Галисии заявили, что в результате крупнейшего в этом году лесного пожара в провинции Оренсе сгорело 3000 гектаров земли. В южном городе Тарифа пожарные на земле и в самолетах боролись с пожаром, который вспыхнул в понедельник, эвакуировав 2000 человек.
Пожары вынудили министерство испанское внутренних дел объявить «предаварийную фазу», чтобы помочь скоординировать ресурсы в чрезвычайных ситуациях. Премьер-министр Педро Санчес выразил соболезнования семье человека, погибшего при пожаре в Трес Кантос, и поблагодарил аварийные службы за их «неустанные усилия». Глава правительства пиренейского королевства призвал людей осознать серьезность ситуации. «Мы подвергаемся чрезвычайному риску лесных пожаров, — сказал он во вторник. — Давайте будем очень осторожны».
В соседней Португалии пожарные боролись с тремя крупными лесными пожарами в центре и на севере страны.
Власти Греции обратились за помощью к ЕС в связи с тем, что пожары, вызванные ураганным ветром, охватили обширные территории западного Пелопоннеса, и аварийные службы отдали приказ об эвакуации тысяч жителей, пишет The Guardian.
Пожарные также пытались локализовать возгорание на популярных у туристов ионических островах Закинф и Кефалония. Из-за порывов ветра, затрудняющих тушение пожаров, аварийные службы приказали всем отелям в районах Агала и Кери на острове Закинф временно закрыться, что вынудило отдыхающих с чемоданами бежать и переезжать в другие районы.
К концу вторника десятки пожарных при поддержке 15 пожарных машин и восьми самолетов и вертолетов с водяными бомбами все еще пытались потушить быстро распространяющееся пламя. «Здесь есть все, что может предложить гражданская защита, но дуют очень сильные ветры, и пожары вышли из-под контроля», — сказал мэр острова Йоргос Стасинопулос. «Нам нужно гораздо больше поддержки с воздуха, это жизненно важно».
Пожарная служба сообщила, что она также борется с пожарами дальше на север, в Эпире, вокруг Превезы и в центральном регионе Этолии-Акарнании.
Несмотря на то, что во вторник температура в некоторых частях региона Пелопоннес на юге Греции поднялась до 43 градусов по Цельсию, а также продолжительную засуху, которая привела к возникновению легковоспламеняющихся условий на сухой почве, официальные лица назвали количество пожаров «подозрительно высоким».
Столкнувшись с примерно 63 очагами возгорания и пожарными, борющимися с огнем на 106 фронтах, сотрудники пожарной охраны направили группы специалистов в несколько пострадавших регионов для расследования возможных поджогов.
В Албании сотни пожарных и военнослужащих ликвидировали большую часть из почти 40 пожаров, вспыхнувших за последние 24 часа, сообщило министерство обороны, но более десятка все еще действуют.
По данным Европейской информационной системы о лесных пожарах, с начала июля по всей стране было выжжено почти 34 000 гектаров. Полиция утверждает, что многие пожары были преднамеренными, в результате чего более 20 человек были арестованы.
В Хорватии около 150 пожарных провели ночь на понедельник, защищая дома недалеко от портового города Сплит.
В северо-западной турецкой провинции Чанаккале более 2000 человек были эвакуированы, а 77 человек госпитализированы из-за отравления дымом после того, как возле туристической деревни Гюзелялы вспыхнули пожары, сообщили власти.
На снимках, опубликованных в турецких СМИ, видны горящие дома и автомобили, в то время как более 760 пожарных, 10 самолетов, девять вертолетов и более 200 единиц техники были задействованы для борьбы с огнем. В этом году июль в Турции стал самым жарким за всю историю наблюдений 55-летней давности.
На юге Франции, где по меньшей мере на четырех метеостанциях были побиты температурные рекорды, правительство призвало к бдительности. В понедельник в юго-западном городе Бордо было рекордно 41,6 градуса тепла, в то время как на метеорологических станциях в Бержераке, Коньяке и Сен-Жиронсе были побиты исторические рекорды, сообщает национальная метеорологическая служба «Метео Франс».