Тысячи людей эвакуированы в европейской страны из-за сильной жары и лесных пожаров

Четырехлетний мальчик, который был найден без сознания в машине своей семьи на Сардинии, скончался в Риме в понедельник после необратимого повреждения головного мозга, вызванного тепловым ударом. А в Черногории один солдат погиб, а другой был серьезно ранен, когда во вторник во время тушения лесных пожаров на холмах к северу от столицы Подгорицы перевернулась их автоцистерна с водой.