Сильнейший паводок в Красноярском крае: подтоплены сотни домов, спасатели проводят эвакуацию

После продолжительных ливней в пригороде Красноярска и ЗАТО Железногорск объявлен режим ЧССтихия затопила 21 жилой дом и 293 дачных строения, а также 479 приусадебных участков.

После продолжительных ливней в пригороде Красноярска и ЗАТО Железногорск объявлен режим ЧС.

Стихия затопила 21 жилой дом и 293 дачных строения, а также 479 приусадебных участков. Под водой оказались два участка дорог, осложнив транспортное сообщение.

Где ситуация критическая?

Уровень воды резко поднялся в реках Берёзовка, Есауловка, Кантат, Кача и Тартат.

В шести садовых товариществах жители вручную строят песчаные дамбы, пытаясь сдержать воду.

В ЗАТО Железногорск зафиксирован самый мощный паводок за 50 лет.

Как работают спасатели?

Эвакуированы десятки людей, в том числе беременная женщина с двумя детьми и две пожилые жительницы, которых выносили на руках.

Спецтехника расчищает русло реки Тартат для снижения уровня воды.

МЧС мониторит ситуацию с помощью дронов, фиксируя новые подтопления.

В ближайших населённых пунктах развёрнуты пункты временного размещения.

Напомним, что накануне, 12 августа, вода залила улицы в Емельяново, Логовом, Солонцах и Дрокино. Местные власти и экстренные службы продолжают ликвидацию последствий ЧС.