Сильнейший паводок в Красноярском крае: подтоплены сотни домов, спасатели проводят эвакуацию

После продолжительных ливней в пригороде Красноярска и ЗАТО Железногорск объявлен режим ЧС.
Стихия затопила 21 жилой дом и 293 дачных строения, а также 479 приусадебных участков. Под водой оказались два участка дорог, осложнив транспортное сообщение.
Где ситуация критическая?
Уровень воды резко поднялся в реках Берёзовка, Есауловка, Кантат, Кача и Тартат.
В шести садовых товариществах жители вручную строят песчаные дамбы, пытаясь сдержать воду.
В ЗАТО Железногорск зафиксирован самый мощный паводок за 50 лет.
Как работают спасатели?
Эвакуированы десятки людей, в том числе беременная женщина с двумя детьми и две пожилые жительницы, которых выносили на руках.
Спецтехника расчищает русло реки Тартат для снижения уровня воды.
МЧС мониторит ситуацию с помощью дронов, фиксируя новые подтопления.
В ближайших населённых пунктах развёрнуты пункты временного размещения.
Напомним, что накануне, 12 августа, вода залила улицы в Емельяново, Логовом, Солонцах и Дрокино. Местные власти и экстренные службы продолжают ликвидацию последствий ЧС.