В Башкирии владельцы массажного салона вовлекли девушек в проституцию

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Башкирии, с весны 2021 по конец 2024 года мужчина вместе со своей знакомой создали бордель, маскировавшийся под массажный салон в Нефтекамске. В их схему были вовлечены еще шесть человек, выполнявших функции администраторов.