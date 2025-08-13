В Башкирии владельцы массажного салона вовлекли девушек в проституцию

В Башкирии завершено расследование и направлено в суд уголовное дело против восьми человек в возрасте от 24 до 37 лет. Им вменяют организацию проституции и вовлечение в этот незаконный бизнес.
Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Башкирии, с весны 2021 по конец 2024 года мужчина вместе со своей знакомой создали бордель, маскировавшийся под массажный салон в Нефтекамске. В их схему были вовлечены еще шесть человек, выполнявших функции администраторов.
За время деятельности группировки им удалось привлечь к оказанию интимных услуг двух молодых женщин. Часть обвиняемых уже частично признали свою вину.
— Материалы дела переданы в Нефтекамский городской суд, — заключили в ведомстве.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.