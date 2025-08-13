Ричмонд
+23°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

100 тысяч стоили женщине призрачные «права без экзамена» в Хабаровском крае

27-летний мошенник обещал помощь в сдаче экзаменов и исчез с деньгами.

В Хабаровском районе полиция задержала 27-летнего мужчину, подозреваемого в мошенничестве, сообщает телеграм-канал «Полиция Хабаровского края».

Жительница села Сергеевка перевела около 100 тысяч рублей знакомому инструктору, который обещал помочь получить водительские права без сдачи экзаменов.

После получения денег мошенник перестал выходить на связь. В ходе расследования выяснилось, что у него не было ни связей, ни намерения помочь. Он потратил деньги по своему усмотрению.

В отношении подозреваемого применена мера принуждения — обязательство о явке. Полиция предупреждает жителей края не доверять сомнительным предложениям и тщательно проверять информацию.