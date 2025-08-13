100 тысяч стоили женщине призрачные «права без экзамена» в Хабаровском крае

В Хабаровском районе полиция задержала 27-летнего мужчину, подозреваемого в мошенничестве, сообщает телеграм-канал «Полиция Хабаровского края».
Жительница села Сергеевка перевела около 100 тысяч рублей знакомому инструктору, который обещал помочь получить водительские права без сдачи экзаменов.
После получения денег мошенник перестал выходить на связь. В ходе расследования выяснилось, что у него не было ни связей, ни намерения помочь. Он потратил деньги по своему усмотрению.
В отношении подозреваемого применена мера принуждения — обязательство о явке. Полиция предупреждает жителей края не доверять сомнительным предложениям и тщательно проверять информацию.