Новосибирца осудили на 15 лет за убийство из ревности за лайки

В Новосибирской области 39-летний мужчина осужден за убийство знакомого из ревности. Инцидент произошел в декабре 2024 года в селе Убинское. По данным суда, мужчина увидел, что его знакомая ставит лайки потерпевшему в соцсетях, и решил его убить. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.