Новосибирца осудили на 15 лет за убийство из ревности за лайки

В Новосибирской области 39-летний мужчина осужден за убийство знакомого из ревности. Инцидент произошел в декабре 2024 года в селе Убинское. По данным суда, мужчина увидел, что его знакомая ставит лайки потерпевшему в соцсетях, и решил его убить. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Для этого он переделал свое охотничье ружье, снарядил патроны и пришел к дому жертвы. Там он произвел два выстрела в живот и голову 44-летнего мужчины.
Суд признал мужчину виновным по нескольким статьям, включая убийство и незаконное хранение оружия. Ему назначено 15 лет и 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и штраф в размере 110 тысяч рублей. Также с осужденного взыскали 3,5 млн рублей в счет компенсации морального вреда.