Оборванные провода и выбитые окна: обстановка в Славянске-на-Кубани после удара БПЛА

В Славянске-на-Кубани найдены обломки БПЛА по нескольким адресам. По новой информации оперативного штаба региона, части дронов были обнаружены на территориях четырех дворов и прилегающих участков. Были обнаружены повреждения окон в двух жилых зданиях, при этом в одном из домов также были оборваны линии электропередачи. По третьему адресу пострадали кровля дома, навес и хозяйственные постройки. Во всех случаях никто не пострадал. На месте работают сотрудники экстренных и специальных служб.