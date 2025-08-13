В Перми осужден местный житель, забывший гранату на автовокзале

Мужчина работал дворником и при уборке территории нашел в урне рядом с клубом DOSKI боевую наступательную гранату, которую хранил в бытовке до конца смены. Затем он употребил алкоголь и отправился на автовокзал, где забыл опасный предмет в зале ожидания. После его обнаружения пассажиры были эвакуированы.