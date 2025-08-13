Прокуратура обязала предприятие в Омской области пересмотреть требования к условиям труда

Прокуратура Русско-Полянского района Омской области добилась судебного решения в отношении МП «Тепловик». Проверка показала, что на предприятии более 5 лет не проводилась оценка рабочих мест с вредными условиями труда, в том числе должностей операторов котельных, слесарей аварийно-спасательных работ и других сотрудников.
Отсутствие регулярной оценки рабочих мест и условий труда нарушило права работников на получение законных гарантий и компенсаций, предусмотренных при работе во вредных условиях. Это могло негативно сказаться на их здоровье и трудовых правах.
В целях защиты работников прокуратура подала иск в суд с требованием провести специальную оценку условий труда на 10 рабочих местах с вредными условиями труда, а также пересмотреть объем выплат, предусмотренных по законодательству. Суд полностью удовлетворил требования надзорного органа.
После вступления решения суда в законную силу прокуратура возьмет под контроль его исполнение, чтобы гарантировать защиту прав сотрудников предприятия.
