Прокуратура обязала предприятие в Омской области пересмотреть требования к условиям труда

Прокуратура Русско-Полянского района Омской области добилась судебного решения в отношении МП «Тепловик». Проверка показала, что на предприятии более 5 лет не проводилась оценка рабочих мест с вредными условиями труда, в том числе должностей операторов котельных, слесарей аварийно-спасательных работ и других сотрудников.