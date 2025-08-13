ФСБ задержала под Кировом пособника Киева, готовившего поджоги на Транссибе

В Кировской области ФСБ задержала пособника украинских спецслужб, готовившего поджоги на Транссибирской магистрали и планировавшего перейти на сторону ВСУ. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
«Пресечена деятельность гражданина России 2006 года рождения, который вступил в террористическую организацию, курируемую украинскими спецслужбами, и намеревался отправиться в зону проведения специальной военной операции для перехода на сторону противника», — заявили в ФСБ.
По информации ведомства, задержанный по указанию куратора наносил проукраинские надписи в общественных местах и готовился поджечь релейные шкафы на Транссибирской магистрали, чтобы сорвать грузоперевозки, связанные с СВО.
Кроме того, ему была поставлена задача прибыть в Москву для подписания контракта на военную службу в зоне СВО с последующим переходом на сторону ВСУ. Однако при попытке выезда в столичный регион он был задержан сотрудниками ФСБ.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело за участие в террористической организации и государственную измену. Ему грозит пожизненное лишение свободы.
Ранее ФСБ задержала агента СБУ, планировавшего теракт в аэропорту Сухума. Против него возбуждено уголовное дело о шпионаже.