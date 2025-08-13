В Обнинске неизвестные пытались поджечь синагогу

По предварительным данным, в нее бросили не менее трех бутылок с зажигательной смесью.
«Пострадал вход в здание», — говорится в сообщении.
Прошлым летом Федерация еврейских общин России сообщила, что неизвестные подожгли электроподстанцию на территории этой же синагоги в Обнинске, однако забраться внутрь им не удалось. Полиция тогда задержала двух несовершеннолетних.
В конце мая в Сочи мужчина с молотком напал на синагогу, пока там шло детское занятие. В помещение ему зайти не удалось, никто не пострадал. Происходящее нападавший снимал на телефон, до приезда полицейских он успел закидать здание камнями. Мужчину задержали.