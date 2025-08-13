В Обнинске неизвестные пытались поджечь синагогу

В конце мая в Сочи мужчина с молотком напал на синагогу, пока там шло детское занятие. В помещение ему зайти не удалось, никто не пострадал. Происходящее нападавший снимал на телефон, до приезда полицейских он успел закидать здание камнями. Мужчину задержали.