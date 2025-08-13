Ричмонд
В Обнинске неизвестные пытались поджечь синагогу

В ночь с 12 на 13 августа в городе Обнинске Калужской области неизвестные попытались поджечь синагогу, сообщили РБК в пресс-службе главного раввина России Берла Лазара.

Источник: РБК

По предварительным данным, в нее бросили не менее трех бутылок с зажигательной смесью.

«Пострадал вход в здание», — говорится в сообщении.

Прошлым летом Федерация еврейских общин России сообщила, что неизвестные подожгли электроподстанцию на территории этой же синагоги в Обнинске, однако забраться внутрь им не удалось. Полиция тогда задержала двух несовершеннолетних.

В конце мая в Сочи мужчина с молотком напал на синагогу, пока там шло детское занятие. В помещение ему зайти не удалось, никто не пострадал. Происходящее нападавший снимал на телефон, до приезда полицейских он успел закидать здание камнями. Мужчину задержали.